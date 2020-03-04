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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 13:42,Son Güncelleme:/

İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

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İZMİR'in Tire ilçesinde bir evin müştemilatına yapılan drone destekli operasyonda, 46 kök skunk ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kırsal Eskioba Mahallesi'ndeki bir evin müştemilatında, özel düzenek kuran kişilerin uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese drone destekli operasyon düzenledi. Evin müştemilatında yapılan aramalarda, 46 kök skunk, 1 pompalı tüfek, 2 kartuş, 36 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden F.Ö.'nün 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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