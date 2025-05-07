×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de 'dron' ile uyuşturucu sevkiyatı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Menemen#Drone
İzmirde dron ile uyuşturucu sevkiyatı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 00:38

İzmir'in Menemen ilçesinde polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu vurarak düşürdü. Uyuşturucu sevkiyatını yapan 2 şüpheli ise polis tarafından yakalanıp, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haberin Devamı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede 2 şüphelinin dron kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu havada vurdu. Uyuşturucu madde bulunan dron düşerken, ekipler sevkiyatı yapan Ö.G.T. (26) ve D.G.’yi (26) gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu madde sakladıkları yerler de belirlendi. Şüphelilere ait 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi, dron ve dron ekipmanları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Menemen#Drone

BAKMADAN GEÇME!