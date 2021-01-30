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Gündem
Davut CAN/ İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

İzmir'de dolu ile karışık sağanakta, cadde ve sokaklar suyla doldu

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İzmir'de dolu ile karışık sağanakta, cadde ve sokaklar suyla doldu
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İZMİR'de, gün boyu aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artırıp, doluyla karışık sağanak yağışta, cadde, sokak ve meydanlar suyla doldu.

İzmir'de, gün boyu devam eden ve öğleden sonra sağanak şeklinde etkili olan yağışlarla cadde, sokak ve meydanlar suyla doldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk yaşanmazken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddelerde devriye görevinde bulundu. Kordonboyu kıyılarında ise dalgalar karaya ulaştı.

İzmirde dolu ile karışık sağanakta, cadde ve sokaklar suyla doldu

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