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İzmir'de doğal gaz borusunda patlama

Güncelleme Tarihi:

#Doğal Gaz Patlaması#İzmir#Bornova
İzmirde doğal gaz borusunda patlama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 16:31

İzmir'in Bornova ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlama nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

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Kazımdirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce gaz akışı kesildi. Patlama nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi trafiğe kapatıldı.

İzmirde doğal gaz borusunda patlama

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, patlama esnasında büyük sarsıntı yaşadıklarını ifade etti.

Esnaf Vasfi Sulubaş, AA muhabirine, kepçenin çalışması sırasında doğal gaz ana borusunu patlattığını belirterek, "Kepçe hemen çekildi, biz de güvenliğimiz için kepengimizi kapattık. Basınçlı gazın fışkırdığını gördüm." diye konuştu.

İzmirde doğal gaz borusunda patlama


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#Doğal Gaz Patlaması#İzmir#Bornova

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