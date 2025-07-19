İzmir'de doğal gaz borusunda patlama

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Kazımdirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce gaz akışı kesildi. Patlama nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi trafiğe kapatıldı.



Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, patlama esnasında büyük sarsıntı yaşadıklarını ifade etti.

Esnaf Vasfi Sulubaş, AA muhabirine, kepçenin çalışması sırasında doğal gaz ana borusunu patlattığını belirterek, "Kepçe hemen çekildi, biz de güvenliğimiz için kepengimizi kapattık. Basınçlı gazın fışkırdığını gördüm." diye konuştu.

