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İzmir'de doğal gaz borusu patlamasında iki yaralı

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#İzmir#Doğal Gaz#Patlama
İzmirde doğal gaz borusu patlamasında iki yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 16:51

İzmir'de bir evde doğal gaz patlaması nedeniyle A.F.A (55) ve oğlu B.A. (16) yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, saat 12.30 sıralarında, Alaybey Mahallesi 1685 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Daire içinde mutfak kısmında bulunan doğal gaz borusu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte evde yangın çıktı. Patlamanın gerçekleştiği evde bulunan A.F.A (55) ve oğlu B.A. (16), yaralandı.

Mahalle sakinleri olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından vücudunda yanık bulunan baba A.F.A. ambulansla, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, oğlu B.A. ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Patlamada evin balkonunda hasar oluşurken, binanın camları kırıldı. doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri ise bölgedeki gazı kesti.(DHA)

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İzmirde doğal gaz borusu patlamasında iki yaralı

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#İzmir#Doğal Gaz#Patlama