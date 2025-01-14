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İzmir'de dine, Peygamber Efendimiz'e ve Atatürk'ün annesine hakaret eden kişi tutuklandı

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#İzmir#Atatürk#Tutuklama
İzmirde dine, Peygamber Efendimize ve Atatürkün annesine hakaret eden kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 23:02

Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Peygamber Efendimiz'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a hakaret ve küfürler yağdıran yayıncı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.

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Sosyal medyada canlı yayın yapan Kartal Bulut D. adlı bir yayıncının, canlı yayınlarında Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a yönelik hakaret ve küfür yağdırdığı videolar tepki çekti. Bunun üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kartal Bulut D. hakkında gözaltı kararı çıkartılırken küfürbaz şahıs, adresine giden Güvenlik Şube Müdürlüğü güçleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt verdiği de görülen Kartal Bulut D., emniyetteki ifadesinde yayın sıralarında alkol aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen küfürbaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İzmir#Atatürk#Tutuklama

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