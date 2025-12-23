×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir’de DHKP-C’ye darbe: 27 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Dhkp-C Operasyonu#Terörle Mücadele
İzmir’de DHKP-C’ye darbe: 27 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 20:38

İzmir merkezli 2 ilde, DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve mühimmat ele geçirildi.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleşti. Sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler, İzmir merkezli 2 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, örgüt içerisinde aktif faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 27 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda, örgütün faaliyetlerini içeren çok sayıda dijital materyal ve yasaklı örgütsel yayın ele geçirildi. Ayrıca baskınlarda, 1 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği kartuşu, 26 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Dhkp-C Operasyonu#Terörle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!