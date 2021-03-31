İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı
İzmir'de silahlı terör örgütü DHKP/C'ye eleman temin edip, barınma yeri ile maddi destek sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DHKP/C'ye eleman temin ettikleri, örgüt üyelerine barınma imkanı ile maddi destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu sabah düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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