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Gündem
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı

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İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de silahlı terör örgütü DHKP/C'ye eleman temin edip, barınma yeri ile maddi destek sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DHKP/C'ye eleman temin ettikleri, örgüt üyelerine barınma imkanı ile maddi destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu sabah düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. 

1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmirde DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı

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