İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: Kilolarca zehir ele geçirildi

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İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Buca ilçesinde bulunan bir adres ve araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 124 kilogram esrar ile uyuşturucu niteliği olan 350 bin sentetik hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.