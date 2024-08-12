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İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: Kilolarca zehir ele geçirildi

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#İzmir#Narkotik#Uyuşturucu Operasyonu
İzmirde dev uyuşturucu operasyonu: Kilolarca zehir ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 19:17

İzmir'in Buca ilçesinde bir adrese ve araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 124 kilogram esrar ile uyuşturucu niteliği olan 350 bin sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Buca ilçesinde bulunan bir adres ve araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 124 kilogram esrar ile uyuşturucu niteliği olan 350 bin sentetik hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#İzmir#Narkotik#Uyuşturucu Operasyonu

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