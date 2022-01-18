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İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 11 ilçede eş zamanlı şafak baskını! 65 gözaltı kararı

#İzmir#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı
İzmirde dev uyuşturucu operasyonu: 11 ilçede eş zamanlı şafak baskını 65 gözaltı kararı

İzmir'in Karaburun ilçesi merkezli, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Adreslerdeki aramalar ve gözaltı kararı verilen 65 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 65 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

İzmirde dev uyuşturucu operasyonu: 11 ilçede eş zamanlı şafak baskını 65 gözaltı kararı

Jandarma komando ekipleri ve narkotik dedektör köpek destekli, 250 personelle, önceden belirlenen adreslere bu sabah şafak baskını düzenlendi.

İzmirde dev uyuşturucu operasyonu: 11 ilçede eş zamanlı şafak baskını 65 gözaltı kararı

ADRESLERDE ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

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Jandarma ekipleri tarafından 65 ayrı adreste eş zamanlı başlatılan operasyonda aramalar ve Karaburun Mordoğan Mahallesi, Urla Balıklıova Mahallesi, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde ikamet ettiği belirlenen şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmirde dev uyuşturucu operasyonu: 11 ilçede eş zamanlı şafak baskını 65 gözaltı kararı

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