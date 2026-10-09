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İzmir'de dev kaçak tütün baskını: 125,4 milyon TL'lik malzeme ele geçirildi

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#İzmir Kaçak Tütün#Tütün Mamulleri Kaçakçılık#Makaron İmalatı
İzmirde dev kaçak tütün baskını: 125,4 milyon TLlik malzeme ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 11:15

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kemalpaşa ilçesinde kaçak üretim yapılan fabrikaya düzenlenen operasyonda, 125 milyon 480 bin TL değerinde tütün mamulü üretiminde kullanılan makine ve eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi.

İzmirde dev kaçak tütün baskını: 125,4 milyon TLlik malzeme ele geçirildi

Özel ekibin çalışmaları doğrultusunda, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kaçak üretim gerçekleştirdiği tespit edilen bir fabrikaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 makaron imalat makinesi, 2 makaron paketleme makinesi, 580 bin dal bandrolsüz makaron, 14 milyon 868 bin filtre çubuğu, 10 bin 190 bobin sigara kağıdı, 18 palet makaron kutusu olmak üzere, tütün ve tütün mamulleri üretiminde kullanılan çok sayıda makine ve eşya ele geçirildi" denildi.

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İzmirde dev kaçak tütün baskını: 125,4 milyon TLlik malzeme ele geçirildi

Ele geçirilen eşyanın toplam gümrüklenmiş değerinin 125 milyon 480 bin TL olduğu belirtilerek, "Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

İzmirde dev kaçak tütün baskını: 125,4 milyon TLlik malzeme ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı olarak, başta tütün ve tütün mamulleri olmak üzere ülkemizin ekonomik düzenini, kamu gelirlerini ve vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmalarımızı, etkin saha operasyonları ve gelişmiş teknik kapasitemiz ile aralıksız sürdürüyoruz. Kaçakçılığa geçit vermemek, haksız kazancın ve kayıt dışı üretimin önüne geçmek amacıyla yürütülen mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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#İzmir Kaçak Tütün#Tütün Mamulleri Kaçakçılık#Makaron İmalatı

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