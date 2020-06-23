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Davut CAN /İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

İzmir'de sel felaketi! Oltayla balık tutarak tepki gösterdi...

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İzmir'de sel felaketi! Oltayla balık tutarak tepki gösterdi...
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İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Aktepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Birçok iş yeri ve evi su bastı. Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı. Bölgedeki suyun henüz tahliye edilmediği bildirildi.

İzmir'de sel felaketi
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OLTAYLA BALIK TUTMAYA ÇALIŞARAK BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanakta derenin taşması ve çok sayıda ev ile iş yerinin sular altında kalmasına bölge halkı, tepki gösterdi. Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi. Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalışarak, belediyeye tepki gösterdi.

İzmirde sel felaketi Oltayla balık tutarak tepki gösterdi...

İzmirde sel felaketi Oltayla balık tutarak tepki gösterdi...

İzmirde sel felaketi Oltayla balık tutarak tepki gösterdi...


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