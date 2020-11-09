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Gündem
Kadir ÖZEN/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

İzmir'de depremde yaşanan büyük korkunun görüntüsü

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İzmir'de depremde yaşanan büyük korkunun görüntüsü
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İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yaşanan korku dolu anlar, drone kamerasına yansıdı.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde büyük bölümü Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki 17 bina yıkılırken, çok sayıda bina hasar gördü, 115 kişi ise yaşamını yitirdi. Deprem İzmir'in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde de hissedilerek tedirginlik yarattı.

İzmir'e komşu Aydın'da da hissedilen deprem anı, drone kamerasına yansıdı. Çekim için havaya 'drone'un kaldırıldığı sırada kent sallanmaya başladı. Görüntülerde vatandaşların koştuğu ve yaşadığı tedirginlik dikkat çekti.

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