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AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

İzmir'de depremde enkazda kalan köpek 65 saat sonra kurtarıldı

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İzmir'de depremde enkazda kalan köpek 65 saat sonra kurtarıldı
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İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından "Ares" adlı köpek 65 saat sonra sağ salim çıkarıldı.

 Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan köpek, arama-kurtarma ekiplerince fark edildi.
Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, köpeği enkazdan çıkardı.

Bitkin olduğu görülen "Ares" isimli köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan enkazda arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İzmirde depremde enkazda kalan köpek 65 saat sonra kurtarıldı

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