İzmir'de deprem fırtınası

İzmir, dün peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, dün 00.42 ile 14.39 saatleri arasında büyüklüğü 1.4 ile 5.1 arasında değişen 60’a yakın sarsıntı meydana geldi. Depremler Ege Denizi’nde, Karaburun’a 44, İzmir’e ise 108 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

AFAD tarafından merkez üssü İzmir Karaburun olarak açıklanan ikisi 5.1 büyüklüğündeki depremler, Çanakkale ve Balıkesir’de de hissedildi.

22 DÜKKANA TAHLİYE

Deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirlendi. Depremin merkez üssüne 41 kilometre ile en yakın yer olan Karaburun ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi’nde bulunan Cumhuriyet İş Merkezi’nin yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi istendi. İki katlı iş merkezinde, içerisinde mandıra, berber, kasap, emlakçı ve cep telefonu tamir ve satışı yapılan 22 işyeri sahibine durum bildirildi. Deprem anında panikle dışarı kaçan esnaf, yaşanan gelişme üzerine dükkânlarını kapattı. İş merkezindeki dükkânların ilerleyen günlerde tahliyesine başlanacağı bildirildi.

‘BUNLAR ARTÇI DEPREMLER’

Değerlendirmelerde bulunan Jeoloji uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, sarsıntıların 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar’da olan depremlerinin artçısı olduğunu söyledi. Dr. Gündoğdu, “Bazı çevrelerde öne sürüldüğü gibi bunlar deprem fırtınası değil. Keşke deprem fırtınası olsa ve enerjiyi boşaltabilse” dedi.

‘BÜYÜK DEPREM ÜRETMEZ’

Depremlerin 30 Ekim’deki depremden sonra Midilli’deki fayın tetiklenmesinden ibaret olduğunu belirten Dr. Gündoğdu şunları söyledi: “Bu, sistem fayı kadar büyük deprem üretecek büyüklükte değil. Esas tetiklenme İzmir’deki depremin oluşumundan sonra oldu. Bugünkü depremlerin hepsi normal, düşey depremler. Enerjinin açığa çıkmasından ibaret. Bunların devamı olur. Hatta insan asabını bozacak sayıda olur. 1999 depreminden sonra deprem fırtınası olmuştu. Deprem fırtınaları volkanik yapılarda görülür. Hiçbir zaman arkasından büyük deprem gelmez.”

'DEPREMLER SÜRECEK'

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’de meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, “Depremin Midilli Adası’nın güneyinde olduğunu görüyoruz. Midilli fayının üzerinde gerçekleşen depremler bunlar. 2017 yılına bakacak olursak bu fay, 6.3 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Bu son deprem de aynı fay üzerinde gerçekleşti” dedi. 5.1’lik ilk depremin ana şok olduğuna ve ardından artçı sarsıntılar yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, “Bölgede kırılma yaşandığına göre bu depremler biraz daha sürecektir” diye konuştu. Geçen yıl 30 Ekim’de Ege Denizi’nde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı İzmir depreminin daha alt bir bölgede Samos açıklarında gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, bu depremin Karaburun merkezi depremine yol açan fayı etkilemesinin söz konusu olmadığını kaydetti.