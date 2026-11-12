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İzmir’de depo ve araca baskın: 17,7 milyon makaron bulundu

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#İzmir#Makaron#Kaçakçılık
İzmir’de depo ve araca baskın: 17,7 milyon makaron bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 10:05

İzmir Bornova'da bir depo ve araçta yapılan aramalarda 17 milyon 712 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Bornova'da çok sayıda makaron olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Bir depo ile araçta yapılan aramada, 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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#İzmir#Makaron#Kaçakçılık

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