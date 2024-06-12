İzmir'de denizin renginin değişmesinin nedeni 'plankton' patlaması

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İzmir'in iki farklı ilçesinde denizin renginde farklılık dikkat çekti. Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Balıkçı Barınağı civarında, denizin rengi yeşile döndü. Renk değişimi sahil boyunca fark edilirken, bir başka renk değişimi de Balçova ilçesindeki Çakalburnu Dalyanı mevkiinde yaşandı. Burada da denizin renginin kahverengiye döndüğü gözlemlenirken, etrafa ise kötü bir kokunun yayılması dikkat çekti.
NEDENİ BELLİ OLDU: PLANKTON PATLAMASI
Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, renk değişimlerinin plankton patlamaları nedeniyle yaşandığını söyledi. Renk değişimleriyle beraber kötü bir kokunun da yayıldığını aktaran Doğan Yaşar, "Bu renk değişimleri, tamamen planktonlar; yani mikroorganizmalar nedeniyle oluşuyor. Karşıyaka'da yeşil renk, burada gördüğünüz gibi kırmızımtrak bir renk. Ciddi anlamda bir koku da var şuanda. Bunların nedeni; deniz suyunda her litrede yaklaşık 1 milyon organizma vardır. Bunlar sıcaklık ve kirlilikle beraber artarak deniz suyunda yaklaşık 2 milyonlara çıkar.
"KİRLİLİK" VE "ARITMA" VURGUSU
"Fabrikalar maalesef arıtmaları çalıştırmıyorlar" diyen Doğan Yaşar, bu nedenle denizlerde kirliliğin meydana geldiğini söyledi. İzmir'deki kokunun kaynağına dikkat çeken Doğan Yaşar, "Bir haftadan beri müsilaj olayı tekrar başladı Marmara Denizi'nde. Bütün bunların nedenleri tek; kirlilik. Arıtılmadan denize verilen sular tamamen, nedeni bu. İzmir'de olay biraz daha farklı.
"BUNLARIN BAZILARI ZEHİRLİDİR, BALIK YERSE ÖLÜR"
Plankton patlamalarının denizde yaşayan canlılara zarar verebileceğini ifaden eden Doğan Yaşar, şöyle devam etti:
"Geçtiğimiz sene toplu balık ölümleri oldu bu taraflarda. Ortamda oksijen kalmayınca, ölünce bu planktonlar, bunların bazıları zehirlidir. Balık bunları yerse ölür; yani doğrudan herkese, bütün canlılara etkisi var. Tek bir iş var. Bu kadar çok zor olmaması lazım. Arıtma testleri çalıştırılmalı hepsi bu."