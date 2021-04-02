MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de denizde erkek cesedi bulundu!
GeriGündem İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu!

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. İncelemede cesedin Mehmet Zeki Yalçın'a ait olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Kordon boyunda denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kıyıya çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemede cesedin Mehmet Zeki Yalçın'a ait olduğu tespit edildi.

Yalçın'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi