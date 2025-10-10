İzmir’de denizde engelli kişinin cansız bedeni bulundu

Haberin Devamı

Olay, saat 23.13 sıralarında Bostanlı Vapur İskelesinin yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, denizden çıkarılan ve öldüğü belirlenen kişinin engelli İbrahim Aslan olduğu belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.