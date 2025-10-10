×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir’de denizde engelli kişinin cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Karşıyaka#İbrahim Aslan
İzmir’de denizde engelli kişinin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 08:03

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde bulunan cesedin, 34 yaşındaki engelli İbrahim Aslan'a ait olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Olay, saat 23.13 sıralarında Bostanlı Vapur İskelesinin yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, denizden çıkarılan ve öldüğü belirlenen kişinin engelli İbrahim Aslan olduğu belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Karşıyaka#İbrahim Aslan

BAKMADAN GEÇME!