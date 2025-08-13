×
İzmir'de denizde cansız bedeni bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı... Arkadaşıyla kavga ederken denize düşmüş

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 13:09

İzmir'in Konak ilçesindeki Melez Deltası'nda bulunan cansız bedenin 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı'ya ait olduğu belirlendi. Yardımcı’nın, uyuşturucu madde kullandıkları arkadaşı F.Z. (19) ile şakalaşırken aralarında kavga çıktığı, bu sırada kayalıklardan denize düşüp hayatını kaybettiği ortaya çıktı. F.Z., gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Melez Deltası'nda meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, kısa sürede bu kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin araştırmasında ölen kişinin Nail Can Yardımcı olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan çalışmalar sonucu, Yardımcı ve arkadaşı F.Z.'nin motosikletle bölgeye geldiği, burada uyuşturucu madde kullandıkları saptandı. Burada iki arkadaş şakalaşırken aralarında tartışma çıktığı ve kavgaya dönüştüğü, bu sırada Yardımcı'nın kayalıklardan denize düştüğü ortaya çıktı. Arkadaşının sudan çıkamaması üzerine F.Z.'nin yardım istemek için olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

F.Z. gözaltına alındı. F.Z.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

