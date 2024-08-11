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İzmir'de deniz seferlerine fırtına engeli

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#İZDENİZ Sefer İptali#İzmir#Güzelbahçe
İzmirde deniz seferlerine fırtına engeli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 00:18

İzmir'de yarın beklenen fırtına nedeniyle Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla iskelelerine düzenlenen seferlerin iptal edildiği açıklandı.

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İZDENİZ'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle yaz seferleri kapsamında gerçekleştirilen Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 11 Ağustos 2024 Pazar günü (yarın) beklenen (NNE) kuzey/ kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaz seferleri programı kapsamında Güzelbahçe, Foça, Mordoğan, Urla iskelelerine düzenlenen seferler yapılamayacaktır" denildi.

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#İZDENİZ Sefer İptali#İzmir#Güzelbahçe

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