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İzmir’de deniz çekildi: Havadan böyle görüntülendi... Uzmanı sebebini açıkladı

#İzmir#Seferihisar#Deniz Çekilmesi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde deniz çekilirken, çekilme bazı bölgelerde 30 metreyi buldu. Denizdeki korkutan çekilme drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, denizdeki çekilmenin nedenini açıkladı.

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İzmir’in Seferihisar ilçesinde deniz çekildi. Sığacık Mahallesinde denizin çekilmesi üzerine adacıklar oluştu. Bazı vatandaşlar, deniz çekilmesi nedeniyle teknelerini taşıdı. Bölgede her yıl denizin çekildiğini ancak bu yıl daha fazla çekilme olduğunu söyleyen balıkçı İrfan Kozan, “Denizdeki bu çekilme, kuzey rüzgarının ardından lodos rüzgarının geleceğine işarettir. Parlak güneş var, doğal afetler oluyor ve bölgemiz deprem bölgesi. Umarım bu gerçekleşmez. Bu poyrazların ardından lodos aktivitesi gelecek. Her yıl bu çekilme olur ama bu kadar olmuyordu. Bu olay zaten doğanın habercisidir” dedi.

İzmir’de deniz çekildi: Havadan böyle görüntülendi... Uzmanı sebebini açıkladı

Vatandaşların teknelerini ücretsiz bağlayabildikleri için bırakıp gittiklerini ifade eden Kozan, “Bütün kış tekneleri buraya bırakıyorlar. Arada batanlar da oluyor. Lodos geleceği zaman denizde sığlık olur, çekilme olur. Bu doğanın kanunudur. Her sene oluyor. Bu sene bir 10 santimetre daha düşük olabilir. Bu iklimin habercisidir. Korkulacak bir şey yok” diye konuştu.

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"İNSANLAR TSUNAMİ OLDUĞU İÇİN KORKUYOR"

Sığacık’ta yıllardan beri denizde git gel olduğunu söyleyen işletmeci Arzu Saygın, “İnsanlar tsunami olduğu için korkuyor. ‘Sular çekildi yine deprem mi olacak’ diye ürküyor insanlar. Bence korkutucu bir şey yok. Deniz hep çekiliyor ama bu sene daha fazla çekildi deniz” dedi.

İzmir’de deniz çekildi: Havadan böyle görüntülendi... Uzmanı sebebini açıkladı

"RÜZGAR DENİZ SUYUNU AFRİKA'YA DOĞRU İTİYOR"

Su çekilmesinin ana nedeni olarak sert kuzeyli rüzgarları işaret eden İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçtiğimiz haftalarda başlayan kuzeyli rüzgarlar halen etkisini arttırarak devam ediyor. Çarşamba gününe kadar da fırtına olarak esecek. Bu fırtınaların hızı zaman zaman saatte 70 kilometrelere çıkar ve deniz suyunu Afrika'ya doğru iterek, Kuzey Ege'den Marmaris'e kadar olan bir alanda deniz seviyesinin 60-70 santimetre düşmesi sonucu bu olay gerçekleşir. Mayıs ya da Eylül aylarında ise çok sert lodos esince de bu kez de İzmir'de Mavişehir ve Kordon'u su basar. Çünkü su tam tersine 60-70 santimetre yükselir" diye konuştu. 

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Prof. Dr. Yaşar, bu durumun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu da söyledi.

Denizin yer yer 30 metre çekildiği Sığacık sahili ise havadan dronla görüntülendi. Görüntülerde denizin çekilmesiyle oluşan adacıklar görüntülere yansıdı.

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