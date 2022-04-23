Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de dehşete düşüren olay! Babasını ve babaannesini dövüp görüntüleri sosyal medyada paylaştı

#İzmir#Narlıdere#Darp
İzmirde dehşete düşüren olay Babasını ve babaannesini dövüp görüntüleri sosyal medyada paylaştı

İzmir'de, babası Göksel Geçer ile babaannesi Fatma Geçer'i darbedip, o anları sosyal medya hesabından paylaşan Yalçın Geçer, tutuklandı.

Haberin Devamı

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalçın Geçer'nin birlikte yaşadığı babası Göksel Geçer ile babaannesi Fatma Geçer'i dövdüğü ve o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi. Ekipler bunun üzerine Geçer'i Depo Sokak'ta yakalayıp, gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha önce darp suçundan poliste kaydı bulunan Yalçın Geçer, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"BAK BUNLARI BU HALE GETİRDİM"

Yalçın Geçer'in görüntülerde, 'Metin' isimli kişiye "Bak bunları bu hale getirdim. 'İbret-i alem olsun' diye. Seni daha beter yapacağım" diye seslendi. Geçer'in babası ve babaannesine küfürler savurduğu ve darp nedeniyle yüzlerinde morluk ve şişmeler olduğu saptandı.

Gözden Kaçmasın

Putin neyi gizliyor Batan ‘Moskova’ gemisiyle ilgili çarpıcı iddiaPutin neyi gizliyor? Batan ‘Moskova’ gemisiyle ilgili çarpıcı iddia!Haberi görüntüle

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Anne ve oğlunun İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Haberin Devamı

İzmirde dehşete düşüren olay Babasını ve babaannesini dövüp görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Narlıdere#Darp

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı