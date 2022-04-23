İzmir'de dehşete düşüren olay! Babasını ve babaannesini dövüp görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Haberin Devamı

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalçın Geçer'nin birlikte yaşadığı babası Göksel Geçer ile babaannesi Fatma Geçer'i dövdüğü ve o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi. Ekipler bunun üzerine Geçer'i Depo Sokak'ta yakalayıp, gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha önce darp suçundan poliste kaydı bulunan Yalçın Geçer, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"BAK BUNLARI BU HALE GETİRDİM"

Yalçın Geçer'in görüntülerde, 'Metin' isimli kişiye "Bak bunları bu hale getirdim. 'İbret-i alem olsun' diye. Seni daha beter yapacağım" diye seslendi. Geçer'in babası ve babaannesine küfürler savurduğu ve darp nedeniyle yüzlerinde morluk ve şişmeler olduğu saptandı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Anne ve oğlunun İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Haberin Devamı