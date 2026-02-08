×
İzmir'de dehşet! Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı

#İzmir#İzsu#Polis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 08:19

İZMİR’in Konak ilçesinde yolda biriken suyun tahliye çalışması sırasında kargo firması çalışanı E.P. (30), kendisinden aracını alandan kaldırmasını isteyen İZSU’ya bağlı taşeron firma çalışanı N.G.’nin (33) çıkan tartışmada kulağını ısırıp kopardı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan E.P. tutuklandı.

Olay, perşembe günü Alsancak Mahallesi 1476/1 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle biriken suyun tahliyesi için gelen İZSU’ya bağlı taşeron firmanın çalışanı N.G., kargo aracının yoldan kaldırılmasını istedi. Bu nedenle N.G. ile kargo firması çalışanı E.P. arasında tartışma çıktı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Ancak N.G., belediye aracına giderek sert bir cisimle geri döndü. E.P., elindeki cisimle kendisine vurmak isteyen N.G.’nin arkasından yaklaşarak kulağını ısırdı. N.G.’nin kulağının bir kısmı koparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.G.’nin kopan kulağının parçası yoldaki su birikintisinde bulundu.

Olay sonrası kaçan E.P., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan N.G.’nin tedavisi sürerken, E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

Öte yandan taraflar arasında yaşanan arbede çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

