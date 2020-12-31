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Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

İzmir'de dehşet! Sokak ortasında babasını sopayla vurarak öldürdü

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İzmir'de dehşet! Sokak ortasında babasını sopayla vurarak öldürdü
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İzmir'in Çiğli ilçesinde Güney Karagöz (32), babası Mehmet Zeki Karagöz'ü (68) sokak ortasında sopayla döverek, öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Güney Karagöz polis tarafından gözaltına alındı.

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  • İzmirde sokak ortasında vahşet
  • İzmirde sokak ortasında vahşet
  • İzmirde sokak ortasında vahşet
  • İzmirde sokak ortasında vahşet
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'in Çiğli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Güney Karagöz (32), babası Mehmet Zeki Karagöz'ü (68) sokak ortasında sopayla döverek, öldürdü. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Harmandalı Mahallesi 8790/3 Sokak'ta meydana geldi. Güney Karagöz, henüz bilinmeyen nedenle babası Mehmet Zeki Karagöz'e sopayla saldırdı.

Başına aldığı darbeler nedeniyle Mehmet Zeki Karagöz, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mehmet Zeki Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Karagöz'ün cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olayın ardından Güney Karagöz'ü gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

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