İzmir'de dehşet! Savunması kan dondurmuştu... Tutuklandı!

Bornova'da yaşayan Hüseyin Temurtaş, dün saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katındaki evlerinde, iddiaya göre, eşi Hüsna Temurtaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hüseyin Temurtaş, belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, eşi kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüsna Temurtaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsna Temurtaş, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

İzmir’de, eşi Hüsna Temurtaş’ı (30) tabancayla öldüren Hüseyin Temurtaş (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bu arada eşi tarafından öldürülen Hüsna Temurtaş’ın cenazesinin ise Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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