İzmir’de dehşet saçtı... Cinayet gasp, soygun

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İZMİR’de cinayetten 2004 yılında cezaevine giren ve 2019 yılında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenilen Bülent Şengün (37), 27 Ağustos’ta Torbalı’da bir akaryakıt istasyonunda pompacıyı dövdükten sonra 10 bin TL’sini gasp edip kaçtı. 31 Ağustos’ta ise Arif Karabacak’ın kullandığı 35 AP 582 plakalı taksiye binen Şengün, Yazıbaşı Mahallesi’ndeki tarlayı tarif etti. Yanında tabanca bulunan Şengün, Karabacak’ı ensesinden vurup öldürdü, taksiyi çalıştıramayınca araçtaki paraları alıp kaçtı.

Yola çıkan Bülent Şengün, burada sürücüsü öğrenilemeyen 35 AP 6716 plakalı bir hafif ticari aracı gasp etti. Bu araçla kaçan Şengün, soygun için bir markete girdi. Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar’ı (16) tabancayla 3 el ateş ederek ağır yaralayıp kaçtı.

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Algar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KORKU YARATAN KATİL OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Şengün önceki gece ise Karabağlar’a gitti. ATM’den para çektiğini gördüğü Ali S.’yi takibe aldı. Ali S.’nin otomobiline binmesini bekleyen Şengün, yanına oturdu. Ali S.’yi tabancayla tehdit eden Şengün, kendisinin kentte korku yaratan bir katil olduğunu söyledi. Korkan Ali S., kornoya basıp, bağırarak yardım istedi. Paniğe kapılan Bülent Şengün, otomobilden inip, kaçmaya başladı.

Paşa Köprü Mezarlığı’na giden Bülent Şengün, burada karşılaştığı Engin Ket’i de parasını alıp tabancayla öldürdükten sonra otomobilini gasp etti. Engin Ket’e ait otomobille bölgedeki bir alışveriş merkezine giden Şengün, burada da bir vatandaşı darbedip parasını gasp etti. Otomobille kaçan Şengün, polis ekiplerinin takibiyle Menderes’te yakalandı. Gözaltına alınan Şengün’ün üzerinde yapılan aramada ‘ecstasy’ olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bülent Şengün emniyetteki ifadesinde, “Uyuşturucu bağımlısıyım. Cinayetleri uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Uyuşturucu parası bulmak için bu olayları gerçekleştirdim” dediği öğrenildi. Şengün, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AĞIR YARALANAN İLAYDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Markette silahlı saldırıya uğrayan İlayda Algar’ın kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi. İlayda’nın yakınları da gözyaşlarıyla doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor.

3’ü kız 4 çocuk babası Arif Karabacak’ın cenazesi, dün toprağa verildi. Karabacak’ın şoför olarak çalıştığı taksinin sahibi Nuh Atay (27), tüm ailesinin perişan olduğunu belirterek, “4 çocuğu vardı, onlar için çalışırdı. Herkese yardımcı olurdu” dedi.