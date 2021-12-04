İzmir'de dehşet! Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan genelge... Yeni dönem başladı İhracatta Türkiye hamlesiErdoğan'dan genelge... Yeni dönem başladı! İhracatta "Türkiye" hamlesi#Genelge
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğan'dan harika gol! Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...#Beşiktaş
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaş, Kasımpaşa engeline takıldıBeşiktaş, Kasımpaşa engeline takıldı#Süper Lig
MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü#Şahap Kavcıoğlu
Canlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladıCanlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı#Beste Atabey
Kovid-19 tablosu güncellendi Bakan Kocadan omikron açıklamasıKovid-19 tablosu güncellendi! Bakan Koca'dan 'omikron' açıklaması#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme İşte ele alınan konular...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Önce Pjanic şimdi de Ronaldo Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldıÖnce Pjanic şimdi de Ronaldo! Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldı#Juventus
Bakan Akardan Suriyeye Hatay tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görürBakan Akar'dan Suriye'ye 'Hatay' tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür#MSB
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
Sınırda savaş kapıda Saldırı tarihi verdilerSınırda savaş kapıda! Saldırı tarihi verdiler #Ukrayna
Musa Orhanın cezası belli olduMusa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
Saldırıyı yapan ülke belli oldu İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...Saldırıyı yapan ülke belli oldu! İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...#İran
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de dehşet! Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı

#Beste Atabey#Umut Atabey#İzmir
İzmirde dehşet Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı

İzmir'de, eşinin ve ailesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programına çıkan Beste Atabey'in uzaklaştırma kararı bulunan eşi Umut Atabey, evini bastığı kayınpederini defalarca bıçakladı. Olay sonrası şüpheli Umut Atabey, kayıplara karışırken ağır yaralanan kayınpederi hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, Umut Atabey (18) kayınpederi Hüseyin Er'in (44) evine gitti. Damat ile kayınpeder arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada Umut Atabey, yanındaki bıçakla kayınpederi Hüseyin Er'i vücudunun 7 yerinden bıçakladı. Hüseyin Er kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Umut Atabey olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Er, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmirde dehşet Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kayınpederini bıçaklayarak firar eden Umut Atabey'i yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında evde olan Beste Atabey'in polise verdiği ifadede, eşi Umut Atabey'in eve geldiğini, kapıyı kırarak eve girdiğini ve çıkan tartışmada babasını defalarca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

İzmirde dehşet Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı

Haberin Devamı

Öte yandan, Umut Atabey'in eşi Beste Atabey'in 24 Kasım tarihinde bir televizyon programına çıktığı öğrenildi. Beste Atabey programda kayınpederi ve kayınvalidesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını iddia ederek baskıya uğradığını söyledi.

Ayrıca, Beste Atabey'in daha önce eşi Umut Atabey'i polis merkezine şikayet ettiği ve şikayet sonucu Umut Atabey'e uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beste Atabey#Umut Atabey#İzmir

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları