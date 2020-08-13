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Hürriyet
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Gündem
Davut CAN/ İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

İzmir'de dehşet! Gizem'i öldürüp polisi aradı

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İzmir'in Konak ilçesinde 2 çocuk annesi Gizem Filiz (26), kendisine şiddet uygulayarak tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Aykut H. tarafından boğularak öldürüldü. Cinayetin ardından polisi arayan Aykut H. gözaltına alındı.

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  • Gizemi eski kocası öldürdü Genç kadının ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu
  • Gizemi eski kocası öldürdü Genç kadının ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu
  • Gizemi eski kocası öldürdü Genç kadının ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu
  • Gizemi eski kocası öldürdü Genç kadının ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu
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İddiaya göre 2 çocuğu olan Gizem Filiz ve Aykut H., bir süre önce boşandı. Çocuklarının velayetini alan genç kadın, kendisine şiddet uygulayıp tehditlerde bulunan eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski koca, bugün saat 14.30 sıralarında uzaklaştırma kararına rağmen Gizem Filiz'in evine geldi.

Henüz eve nasıl girdiği tespit edilemeyen Aykut H., Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi olan ve bir mağazada yarı zamanlı tezgahtar olarak çalışan Gizem Filiz'i boğarak öldürdü. Ardından da polisi arayıp cinayeti ihbar etti. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, Aykut H.'yi gözaltına aldı. Gizem Filiz'in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Velayeti annelerinde olan çocukların ise Manisa'da yaşayan anneannelerinin yanında oldukları öğrenildi.

'YEĞENİMİ TEHDİT EDİP PEK ÇOK KEZ YOLUNU KESTİ'

Acı haberi alıp gelen Gizem Filiz'in annesi ve dayısı sinir krizleri geçirdi. Genç kadının komşuları da birbirlerine sarılara, gözyaşı döktü. Gizem Filiz'in amcası Cevdet Filiz, yüreğinin yandığını belirtip, "Aykut, yeğenimi daha önce de tehdit edip, pek çok kez yolunu kesmişti. Çok üzgünüz" dedi.

Polis soruşturma başlattı.

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