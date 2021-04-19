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Gündem
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

İzmir'de dehşet! Evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

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İzmir'de dehşet! Evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Mecid Babayiğit (42), evinde başından vurulmuş halde bulundu. Babayiğit hastaneye kaldırılırken, polis 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Altındağ Semti 4233/1 Sokak'ta bir evden gelen silah sesini duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekibi, gündelik işlerde çalışan Mecid Babayiğit'i başından vurulmuş buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Babayiğit, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Babayiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, evden çıkıp yaya olarak kaçtığı iddia edilen 2 kişinin kimliğinin yakalanması için çalışma başlattı.

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