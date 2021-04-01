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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

İzmir'de dehşet evi! Tüyleriniz ürperecek... Bu sözlerle itiraf etti...

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İzmir'de dehşet evi! Tüyleriniz ürperecek... Bu sözlerle itiraf etti...

İzmir'de tartıştığı eşi Ceyda Önal'ı (32) elleriyle boğarak canice öldüren Serkan Önal (41) tutuklandı. Önal'ın yakınlarına, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan, ölmesi halinde de eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği belirlendi. Ceyda Önal'ın cenazesi dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Olay, 30 Mart Salı günü, Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Önal'dan haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı.Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi Serkan Önal'ı ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ELLERİYLE BOĞUP, YAKLAŞIK 3 SAAT BAŞINDA BEKLEMİŞ

Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermediği reddetti. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi. Öte yandan  Önal'ın cenazesi dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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