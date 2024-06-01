İzmir'de dehşet! Eve köpek getiren oğlunu öldürdü... Tutuklandı

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Olay, dün öğlen saatlerinde Aktepe Mahallesi 132 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., eve köpek getiren oğlu Ahmet D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.D. ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ahmet D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Ahmet D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet D.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KENDİNİ KAHVEHANENİN TUVALETİNE KİLİTLEDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri, evden kaçan baba M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. M.D.'nin evin yakınındaki bir kahvehaneye gittiğini tespit eden polis, harekete geçti. Polis ekiplerini gören M.D., kaçarak kahvehanenin tuvaletine girdi. Kapıyı kilitleyen M.D., teslim olmamak için polis ekiplerine direndi. Polis bir süre sonra tuvaletin kapısını kırıp, cinayet şüphelisi babayı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

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Oğlunu bıçaklayarak öldüren baba M.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli Tıp'taki işlemleri tamamlanan Ahmet Doğanoğlu'nun cenazesi ise otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.