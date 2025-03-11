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İzmir'de dehşet! Eski sevgilisinin darbettiği Fatma Kara hayatını kaybetti

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#İzmir#Polis#Şiddet
İzmirde dehşet Eski sevgilisinin darbettiği Fatma Kara hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 09:31

İzmir'de Fatma Kara (27), eski sevgilisi O.G. tarafından sokak ortasında dövülerek öldürüldü. O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği, ancak açılan davanın ise sürdüğü öğrenildi.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi O.G. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, O.G.'yi gözaltına aldı.

İzmirde dehşet Eski sevgilisinin darbettiği Fatma Kara hayatını kaybetti

DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞ

O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi.

İzmirde dehşet Eski sevgilisinin darbettiği Fatma Kara hayatını kaybetti

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Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İzmirde dehşet Eski sevgilisinin darbettiği Fatma Kara hayatını kaybetti

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#İzmir#Polis#Şiddet

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