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İzmir'de dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

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#İzmir#Aliağa#Kadın Cinayeti
İzmirde dehşet Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 16:13

İzmir'in Aliağa ilçesinde 40 yaşındaki M.Ş., boşanma aşamasındaki 34 yaşındaki eşi Fatma Şentürk'ü bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, bugün Güzelhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Aliağa'da yaşayan kardeşinin yanına yerleşen Fatma Şentürk, boşanma aşamasındaki eşi M.Ş. ile buluştu. Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan M.Ş. ile Fatma Şentürk, otomobille Güzelhisar Mahallesi'ne gitti. Boş bir arazi yakınında ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.Ş., Şentürk'ü çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, otomobille kaçtı. Ağır yaralanan Şentürk, kanlar içinde yere yığıldı. Şentürk'ü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Aliağa#Kadın Cinayeti

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