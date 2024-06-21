İzmir'de dehşet! Apartman yöneticisi tarafından öldürüldü

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Akıncı ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A., arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.E.A., tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya ateş etti. Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, kaldırıldığı öze hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. D.E.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.