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İzmir'de dehşet! Apartman yöneticisi tarafından öldürüldü

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#İzmir#Karşıyaka#Cinayet
İzmirde dehşet Apartman yöneticisi tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 09:59

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde oturduğu apartmanın yöneticisi mimar D.E.A. (43) tarafından binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle çıkan tartışmada tabanca ile vurulan oto tamircisi Hüseyin Akıncı (38), yaşamını yitirdi.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Akıncı ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A., arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.E.A., tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya ateş etti. Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, kaldırıldığı öze hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. D.E.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#İzmir#Karşıyaka#Cinayet

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