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İzmir'de dehşet anları! Son hamleyle hayatta kaldı...

#Tır#Kaza#Trafik Kazası

İzmir’de demir yüklü bir TIR, lastiğinin patlaması sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bazı araçlar, ters şeride giren TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulurken, dehşet veren kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Osmangazi Viyadüğünde meydana geldi. Karşıyaka’dan Bornova yönüne seyir halindeki demir yüklü TIR'ın ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen araçların son anda şerit değiştirmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olayın şokunu atlatamayan TIR şoförü ise kazanın ardından bir süre bariyerlere oturdu. Tırın dorsesindeki demirler ise çevreyoluna saçıldı.

İzmirde dehşet anları Son hamleyle hayatta kaldı...

KAZA ANI KAMERADA

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, dehşet veren kaza anı da bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, TIR'ın lastiğinin büyük bir basınçla patlaması, ardından TIR'ın bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi yer aldı. Kaza anında bariyere yakın şeritte ilerleyen bir aracın ise son anda şerit değiştirerek TIR'ın altında kalmaktan kıl payı kurtulması da görüntülerde yer aldı.

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