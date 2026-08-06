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İzmir'de dehşet! 15 yaşındaki Mehmet kalbinden bıçaklandı

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#İzmir#Polis#Dehşet
İzmirde dehşet 15 yaşındaki Mehmet kalbinden bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 08:38

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet D. (15), kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kalbi duran Mehmet D., hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülürken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka kısmında iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet D.'nin hastanede kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

İzmirde dehşet 15 yaşındaki Mehmet kalbinden bıçaklandı

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Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

İzmirde dehşet 15 yaşındaki Mehmet kalbinden bıçaklandı

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#İzmir#Polis#Dehşet

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