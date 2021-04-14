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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İZMİR'de, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 3 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İzmirde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, DEAŞ terör örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İzmir'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheliye operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DEAŞ terör örgütünün Türkiye ve İzmir'deki tüm kadrolarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
İzmirde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

 

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