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Fırat AKAY/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

İzmir’de çok sayıda kaçak göçmen kurtarıldı

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İzmir’de çok sayıda kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 09.00 sıralarında Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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