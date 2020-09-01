İzmir’de çok sayıda kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 02.10 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek lastik bot içerisindeki 40 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 40 göçmen kıyıya çıkartıldı. Göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.