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İzmir'de çocuk istismarı skandalı! Dehşete düşüren olayda 4 şüpheli tutuklandı

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#İzmir#Narlıdere#Çocuk İstismarı
İzmirde çocuk istismarı skandalı Dehşete düşüren olayda 4 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 14:30

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B.'ye tecavüz ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Korkunç olayı öğrenen mağdur çocuğun annesi N.Ç. (32), şüphelilerden H.A. ile M.N.'nin evini ateşe verdi. Gözaltına alınan anne N.Ç., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, geçen yıl 2. İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.B., ilk olarak M.B.'nin (70) cinsel istismarına maruz kaldı. Olayı öğrenen H.A. (79), M.N. (54) ve A.G. (32) de M.B.'ye cinsel istismarda bulundu. M.B., 2 ay önce yaşadıklarını yakınlarına anlattı.

ANNE, ŞÜPHELİLERİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Olayı öğrenen M.B.'nin annesi N.Ç. (32), şüphelilerden H.A. ile M.N.'nin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili N.Ç., gözaltına alındı. N.Ç., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

M.B.'nin yakınları, durumu polise anlattı. Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, nisan ayında M.B., H.A., M.N. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Öte yandan mağdur çocuk M.B., devlet korumasına alınıp, sevgi evine yerleştirildi.

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#İzmir#Narlıdere#Çocuk İstismarı

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