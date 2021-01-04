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AA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

İzmir'de çirkin görüntü! Moloz yığınları havadan böyle görüntülendi

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İzmir'de çirkin görüntü! Moloz yığınları havadan böyle görüntülendi
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 İzmir'in Menderes ilçesindeki tarım alanlarının olduğu alana dökülen ve çevre kirliliğine neden olan molozlar, bölge halkını da rahatsız ediyor.

Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

Hafriyat kamyonlarının her gün bölgeye gelip, moloz ve çöp döktüğünü aktaran bölge halkı, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.

İzmirde çirkin görüntü Moloz yığınları havadan böyle görüntülendi

Vatandaşlardan Berna Kale, yaklaşık 2 yıldır özellikle gece saatlerinde kamyonların moloz döktüğünü ifade ederek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini aktardı.

İzmirde çirkin görüntü Moloz yığınları havadan böyle görüntülendi

Öte yandan drone ile havadan görüntülenen alandaki molozların geliş bir alanı kapladığı görüldü.

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