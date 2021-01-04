İzmir'de çirkin görüntü! Moloz yığınları havadan böyle görüntülendi

Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

Hafriyat kamyonlarının her gün bölgeye gelip, moloz ve çöp döktüğünü aktaran bölge halkı, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.

Vatandaşlardan Berna Kale, yaklaşık 2 yıldır özellikle gece saatlerinde kamyonların moloz döktüğünü ifade ederek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini aktardı.

Öte yandan drone ile havadan görüntülenen alandaki molozların geliş bir alanı kapladığı görüldü.