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Çiçek Adası küle döndü… Yangından kaçmaya çalışan bir tavşan görüntülendi

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#İzmir#Yangın#Çiçek Adası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 15:56

İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirdi. Küle dönmüş arazide bir tavşanın can havliyle kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm adayı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

BİR TAVŞAN CAN HAVLİYLE YANGINDAN KAÇTI

Çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirirken adada yaşayan hayvanların ölümleri görenleri derinden üzdü. Bir tavşanın ise yangından can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, hayvanların yanarak can vermesinin yürek burktuğunu ifade etti.

Çiçek Adası küle döndü… Yangından kaçmaya çalışan bir tavşan görüntülendi

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Öte yandan yetkililer adada yaptıkları incelemelerde, çok sayıda hayvanın yanarak can verdiğini tespit etti.

Çiçek Adası küle döndü… Yangından kaçmaya çalışan bir tavşan görüntülendi

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#İzmir#Yangın#Çiçek Adası

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