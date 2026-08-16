İzmir'de CHP ve diğer partilerden AK Parti'ye toplu katılım

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AK Parti Konak İlçe Başkanlığı önünde, İlçe Başkanlığı'nın yaptığı toplantıda, AK Parti'ye katılım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "25 yıl önce Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek milletimizle birlikte büyük bir yürüyüş başlattı. O gün başlayan bu yürüyüş, bugün çeyrek asırlık bir hizmet ve eser mücadelesine dönüştü. 25 yıldır milletimizle omuz omuza yürüdük. Zorluklar karşısında geri adım atmadık, engeller karşısında yolumuzdan dönmedik. Çünkü bizim siyasetimizin merkezinde millet, eser ve hizmet vardır. 30 yıldır Konak’ı yöneten CHP ise bugün hizmetle değil, kendi içindeki çekişmelerle ve Yeni Parti ile yaşadığı koltuk kavgasıyla gündemde. Onlar koltuk kavgasına düştü, Konak’ı kaderine terk etti. Bugün Konak hizmet bekliyor. Biz ise kavganın değil hizmetin, koltuğun değil milletin derdindeyiz. Konak’ı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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CHP VE DİĞER PARTİLERDEN 500 KİŞİ AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Ve bugün Konak’tan çok güçlü bir ses yükseliyor: Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi’nde çeşitli görevlerde yer alan, bir ay önce AK Parti ailemize katılan Osmanlı Ocakları 1299 İzmir İl Başkanı Sayın Mehmet Serdar Başak ve yardımcısı Sayın Mehmet Sabır Turşak’ın yaptıkları çalışmalarla; CHP’den ve diğer siyasi partilerden gelen 500 kardeşimiz, 'Biz de hizmetten yanayız, biz de istikrardan yanayız, biz de bu büyük yürüyüşte varız' diyerek AK PARTİ ailemize katılıyor. Her bir kardeşimize gönülden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün 500 kişiyle büyüyen bu gönül halkası, inşallah yarın binlerle büyümeye devam edecek. Ben inanıyorum ki Konak’ta ilk hedefimiz, 2028’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yüksek bir oyla yeniden seçtirmektir. Ardından 2029’da Konak’ı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracak, hizmet belediyeciliğini bu şehre kazandıracağız. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK PARTİ’mizin 25'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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