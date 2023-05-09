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İzmir'de CHP ve AK Parti il başkanlarından birlik ve beraberlik mesajı

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#Secim2023#İzmir#TBMM
İzmirde CHP ve AK Parti il başkanlarından birlik ve beraberlik mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 13:31

İZMİR'de, dün akşam CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kahvehaneye ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan'ın seçim otobüsüne yönelik saldırı girişiminde bulunulması sonrasında AK Parti ve CHP İzmir İl başkanları yaptıkları basın açıklamasıyla sağduyu çağrısında bulundu. Açıklamanın ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu birbirlerine sarılarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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İzmir'de, dün akşam CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kahvehaneye ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan'ın seçim otobüsüne yönelik saldırı girişiminde bulunuldu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı bugün bir araya geldi. İnovasyon Merkezinde basına kapalı görüşme yapan il başkanları, daha sonrasında ise Cumhuriyet Meydanı'na birlikte gelerek basın açıklaması yaptı.

TÜRKİYE'YE KARDEŞLİK VE BARIŞ MESAJI VERMEK İSTİYORUZ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Dün yaşanan olaylar nedeniyle, biz her iki il başkanı da nereden gelirse gelsin, hangi sebeple, bahaneyle üretilirse üretilsin, şiddetin olmamasını istiyoruz. Tabii ki siyasi rekabet olacaktır ancak herhangi bir gencimizin burnu kanamadan bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Seçim gününe kadar İzmir'den tüm Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajı vermek istiyoruz. İnşallah hiçbir tartışma şiddet olayı yaşanmadan seçim sürecini bitireceğiz" dedi.

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İzmirde CHP ve AK Parti il başkanlarından birlik ve beraberlik mesajı

'ŞİDDETİ VE OLUMSUZ EYLEMİ KABUL ETMİYORUZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da "Şenol başkanım beni aradı, 'Bir görüşme yapalım' diyerek, nezaketli bir şekilde davet etti. Her zaman telefonla görüşerek, istişare ederek birçok konuyu ele alıyoruz. Biz, her iki partinin il başkanı olarak; güzel İzmirimizde birlik, beraberliği, kardeşlik hukukunun gerektirdiği davranışları her zaman destekleyen, şiddete karşı dik duran, kimsenin üzülmesini istemeyen iki il başkanıyız. Partilerimizin de davranışlarının bu şekilde olacağına inancımız tamdır. Her zaman kardeşlik, hukuk çerçevesinde güzel İzmir’imize yakışır şekilde seçime gidiyoruz. Şehrimizin marka değerine, kardeşliğine, beraberliğine sıkıntı çıkartacak hiçbir şiddeti, hiçbir olumsuz eylemi kabul etmiyoruz. Biz İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz, kazanan İzmir olacak" diye konuştu. .

Basın açıklamasının ardından Bilal Saygılı ve Şenol Aslanoğlu birbirlerine sarılarak birlik beraberlik mesajı verdi.(DHA)

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#Secim2023#İzmir#TBMM

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