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İzmir'de CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracı kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

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#Ahmet Yılmaz#CHP#Polis
İzmirde CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmazın aracı kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 23:50

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracına ateş açılmasıyla ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

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İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evinin önünde park halindeki aracına silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ç. (36) ile A.Y. (35) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 

NE OLMUŞTU?

Sekiz Eylül Mahallesi'nde önceki gece CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlenmiş, polis çevrede 12 boş kovan bulmuştu.

Polis ekipleri yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y.'yi (35) gözaltına almış, şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesinde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenilmişti.

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#Ahmet Yılmaz#CHP#Polis

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