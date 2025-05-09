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CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklandı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret#CHP Kemalpaşa#Gençlik Kolları Başkanı
CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 05:51

İzmir'de, duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin gözaltına alınan CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi tutuklandı.

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Polis ekipleri, gece saatlerinde 4 kişinin ilçe merkezindeki farklı noktalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin, CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki A.D.B, B.İ. ve İ.S. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret#CHP Kemalpaşa#Gençlik Kolları Başkanı

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