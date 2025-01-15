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İzmir'de Çeşme açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı

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#İzmir#Çeşme#Göçmen
İzmirde Çeşme açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 10:02

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 26'sı çocuk 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Ocak saat 05.25’te, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 26'sı çocuk 45 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-38) tarafından kurtarıldı.
Ekipler aynı gün saat 21.30’da, yine Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareketli bir lastik botu fark ederek durdurdu.

Sahil Güvenlik Botu (TCSG-4) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içerisinde bulunan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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#İzmir#Çeşme#Göçmen

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