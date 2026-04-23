×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de cani koca dehşeti! Eşini boğazından vurarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir Cinayet#Eş Şiddet#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 02:04

İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı kocası Ç.Ç. (44) tarafından tabancayla boğazından vurulan Nurcan Çubuk (39), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 21.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Nurcan Çubuk ile kocası Ç.Ç., arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ç.Ç., tabancayla eşine ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı eş, polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!