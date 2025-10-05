×
İzmir’de cani koca dehşeti!

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Menderes#Kadın Cinayeti
İzmir’de cani koca dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 20:51

İzmir’in Menderes ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.15 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’taki bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Serpil Güral (45) ile kocası A.G. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eşi Serpil Güral’ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Güral’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güral’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini bıçaklayarak öldüren A.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Serpil Güral’ın 22 Eylül’de kocası A.G. için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

